Европейский юношеский олимпийский фестиваль: видеотрансляция произвольной программы, прокат Щербаковой

13 и 14 февраля Сараво в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля проходит турнир по фигурному катанию. Россию в женском одиночном катании представляет чемпионка России Анна Щербакова.
Россиянка лидирует после короткой программы. Ее результат - 72,57 очка. В произвольной программе фигуристка выступит в пятой разминке под номером 28.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Сараево, Босния и Герцеговина
Девушки
Произвольная программа (Начало – 14.25 по московскому времени)
Пятая разминка
28. Анна Щербакова (Россия)
Портал Teamrussia.pro проведет прямую видеотрансляцию произвольной программы среди девушек
Загрузка...