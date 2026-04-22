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Фигурное катание

22 апреля, 16:05

Татьяна Тарасова: «Врачи старались, теперь я стараюсь»

Руслан Минаев
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила врачей после выписки из больницы.

15 апреля стало известно о госпитализации Тарасовой. Причиной этому стали последствия ОРВИ. 22 апреля сообщалось, что ее выписали из больницы.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», — сказала Тарасова ТАСС.

Татьяна Тарасова.«Критический момент уже миновал». Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Тарасова — мастер спорта СССР международного класса. В 1975 году она получила звание заслуженного тренера СССР. Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году ее имя внесли в Зал славы мирового фигурного катания.

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Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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