Алексей Ягудин: "Может, Коляде веганом стать, как Медведева? "

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин зажигательно рассказал о феерическом дне на чемпионате мира и высказал отношение к веганству Евгении Медведевой. Не обошлось и без Михаила Коляды.

– Мы и квоту в три человека потеряли. Это провал или медицинский факт, который надо просто принять?

– Я только сегодня осознал одну вещь. Понятно, что мы можем говорить, что кто-то такой-сякой, кто-то молодец и собрался, но зачем критиковать? Это наш уровень. У нас нет ничего лучше. Коляде сегодня очень сильно повезло, что он вообще шестым приехал благодаря везению и ошибкам других. Потому что дальше некуда. Причем это объективно лидер российского мужского фигурного катания. Благодарим их за то, что хотя бы один в шестерке.

– Как-то напрягает такая объективная общая картина, не в обиду фигуристам.

– Давайте закроем тему с Колядой. Понимаете, он выделяется на фоне всех остальных мальчиков. Ему дано очень многое от природы – прыжки, вращения, скольжение, восприятие музыки. Нет одного – соревновательного духа. Я ни в коем случае не хочу его обижать и ссориться с ним. Просто обидно, что при таком обилии талантов, которое должно приносить подиумы, это пропадает, он не борется до конца. Я не его тренер и становиться им не собираюсь. Я вижу ситуацию: человек не умеет соревноваться. Может, ему веганом стать, как Медведева? (Смеется.) (Дмитрий Кузнецов)

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