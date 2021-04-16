Российские танцоры заявили о претензиях на медали Олимпиады

Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, победившие в произвольной программе командного чемпионата мира в Японии, поделились впечатлениями от сезона и сделали заявление об олимпийских амбициях в виртуальной микст-зоне по окончании проката.

«Впечатления максимально хорошие, мы очень рады, как откатали произвольную программу и что принесли команде еще 12 очков в командный зачет. И в принципе рады, как закончился наш сезон.

После чемпионата мира в Стокгольме прошло не так много времени, мы не успели потерять физическую форму. Главным было долететь до Японии, это все-таки непростой путь. А форму, кажется, мы даже поднабрали в итоге. Думаю, все эти неприятности по ходу сезона только сплотили нас, нашу команду, да и всех в мире», — сказала Синицина.

«Цели ставим на олимпийский сезон? Следующий год будет попроще, чем этот, пандемийный. Надеемся, что все соревнования перед Олимпиадой состоятся, а мы будем здоровы. Если все пойдет хорошо, мы надеемся посоперничать за медали в Пекине», — добавил Кацалапов.

Сегодня, 16 апреля, танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов выиграл произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии.

(Дмитрий Кузнецов)