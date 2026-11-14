Гран-при России в Омске, женщины: расписание и результаты короткой программы онлайн 14 ноября

В субботу, 14 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске женщины представят короткие программы. Соревнования пройдут в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».

В женском одиночном катании выступят 12 фигуристок. Главными именами турнира станут Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева и Дарья Садкова.

Расписание короткой программы женщин на Гран-при России в Омске

14 ноября, суббота

12:30 — женщины. Короткая программа.

Время начала соревнований — московское.

Все участницы женского одиночного катания

Согласно стартовому протоколу, фигуристки выступят в следующем порядке:

Арина Мариничева. Риана Кадырова. Мария Ганина. Мария Мазур. Мария Елисова. Софья Акатьева. Любовь Рубцова. Софья Муравьева. Мария Захарова. Дарья Садкова. Алиса Двоеглазова. Лидия Плескачева.

Произвольная программа у женщин состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 11:45 по московскому времени.