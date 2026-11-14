Гран-при России в Омске, женщины: расписание и результаты короткой программы онлайн 14 ноября
В субботу, 14 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске женщины представят короткие программы. Соревнования пройдут в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».
В женском одиночном катании выступят 12 фигуристок. Главными именами турнира станут Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева и Дарья Садкова.
Расписание короткой программы женщин на Гран-при России в Омске
14 ноября, суббота
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12:30 — женщины. Короткая программа.
Время начала соревнований — московское.
Все участницы женского одиночного катания
Согласно стартовому протоколу, фигуристки выступят в следующем порядке:
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Арина Мариничева.
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Риана Кадырова.
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Мария Ганина.
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Мария Мазур.
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Мария Елисова.
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Софья Акатьева.
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Любовь Рубцова.
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Софья Муравьева.
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Мария Захарова.
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Дарья Садкова.
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Алиса Двоеглазова.
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Лидия Плескачева.
Произвольная программа у женщин состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 11:45 по московскому времени.