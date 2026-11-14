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Гран-при России в Омске: расписание короткой программы и список участниц женского турнира 14 ноября 2026 — онлайн

Гран-при России в Омске, женщины: расписание и результаты короткой программы онлайн 14 ноября

Алиса Двоеглазова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В субботу, 14 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске женщины представят короткие программы. Соревнования пройдут в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».

В женском одиночном катании выступят 12 фигуристок. Главными именами турнира станут Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева и Дарья Садкова.

Расписание короткой программы женщин на Гран-при России в Омске

14 ноября, суббота

  • 12:30 — женщины. Короткая программа.

Время начала соревнований — московское.

Все участницы женского одиночного катания

Согласно стартовому протоколу, фигуристки выступят в следующем порядке:

  1. Арина Мариничева.

  2. Риана Кадырова.

  3. Мария Ганина.

  4. Мария Мазур.

  5. Мария Елисова.

  6. Софья Акатьева.

  7. Любовь Рубцова.

  8. Софья Муравьева.

  9. Мария Захарова.

  10. Дарья Садкова.

  11. Алиса Двоеглазова.

  12. Лидия Плескачева.

Произвольная программа у женщин состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 11:45 по московскому времени.

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Фигурное катание
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