Лазарев — первый по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Омске, Кондратюк — третий
Лев Лазарев лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.
За прокат спортсмен получил 98,73 балла. Второе место занимает Николай Угожаев (97,38), третьим идет Марк Кондратюк (97,27).
Омск
Фигурное катание
Гран-при России. 5-й этап
Мужчины. Короткая программа
1. Лев Лазарев — 98,73
2. Николай Угожаев — 97,38
3. Марк Кондратюк — 97,27
4. Александр Мельников — 96,33
5. Илья Строганов — 91,66
6. Арсений Дмитриев — 78,42
7. Илья Неретин — 77,71
8. Федор Зонов — 76,21
9. Илья Мавлянов — 75,98
10. Артемий Маринин — 75,71
11. Михаил Полянский — 67,67
Фигуристы представят произвольные программы в воскресенье. Пятый этап Гран-при России завершится 15 ноября.
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