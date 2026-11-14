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Лазарев — первый по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Омске, Кондратюк — третий

Алексей Михайлов
Лев Лазарев лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лев Лазарев лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.

За прокат спортсмен получил 98,73 балла. Второе место занимает Николай Угожаев (97,38), третьим идет Марк Кондратюк (97,27).

Омск
Фигурное катание
Гран-при России. 5-й этап
Мужчины. Короткая программа

1. Лев Лазарев — 98,73

2. Николай Угожаев — 97,38

3. Марк Кондратюк — 97,27

4. Александр Мельников — 96,33

5. Илья Строганов — 91,66

6. Арсений Дмитриев — 78,42

7. Илья Неретин — 77,71

8. Федор Зонов — 76,21

9. Илья Мавлянов — 75,98

10. Артемий Маринин — 75,71

11. Михаил Полянский — 67,67

Фигуристы представят произвольные программы в воскресенье. Пятый этап Гран-при России завершится 15 ноября.

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Марк Кондратюк
Николай Угожаев
Фигурное катание
Лев Лазарев
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