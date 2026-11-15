Гран-при России в Омске: все результаты произвольного танца в танцах на льду 15 ноября
В воскресенье, 15 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске танцевальные дуэты представили произвольные программы. Соревнования проходят в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».
Начало произвольного танца было на 10:00 по московскому времени. В соревнованиях примали участие 10 пар.
Результаты произвольного танца на Гран-при России в Омске
15 ноября, воскресенье
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Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 202,88 (81,76).
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Александра Степанова / Иван Букин — 202,84 (81,52).
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Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный — 191,19 (78,21).
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Василиса Григорьева / Евгений Артющенко — 189,02 (77,00).
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Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин — 182,60 (74,67).
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Анна Коломенская / Артем Фролов — 181,16 (72,59).
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Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 179,38 (70,26).
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Елизавета Шичина / Павел Дрозд — 170,91 (67,41).
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Александра Прокопец / Александр Васькович — 155,72 (66,13).
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Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 135,57 (52,32).