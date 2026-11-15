Гран-при России в Омске: все результаты произвольного танца в танцах на льду 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске танцевальные дуэты представили произвольные программы. Соревнования проходят в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».

Начало произвольного танца было на 10:00 по московскому времени. В соревнованиях примали участие 10 пар.

Результаты произвольного танца на Гран-при России в Омске

15 ноября, воскресенье