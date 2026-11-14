Плескачева — о прокате на Гран-при после болезни: «Я вообще забыла, где я начинаю, где я нахожусь»

Фигуристка Лидия Плескачева, лидирующая после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске, рассказала журналистам, что переболела перед турниром, однако быстро восстановилась.

После короткой программы Плескачева набрала 77,76 балла. Второе место занимает Мария Захарова (73,41), третье — Софья Муравьева (72,68).

«Перед этапом я заболела, у меня была температура 38,5. Но я быстро мобилизовалась, восстановилась. 4 дня болела, для меня очень много. Обычно болею 2-3 дня.

Забыла ли в начале, где начинаю прокат? Я вообще забыла, где я начинаю, где я нахожусь. Это меня как-то расслабило. Я отпустила ситуацию, получилось нормально откатать. Мне кажется, это из-за стресса, перед прокатом достаточно сильно волновалась, не могла прийти в себя», — приводит ТАСС слова Плескачевой.