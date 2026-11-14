Гран-при России в Омске, мужчины, результаты короткой программы 14 ноября: Лазарев лидирует, Кондратюк — третий
В субботу, 14 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске мужчины представили короткие программы. Соревнования проходят в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».
В мужском одиночном катании выступают 11 фигуристов, в том числе Марк Кондратюк, Николай Угожаев и Лев Лазарев. Арсений Федотов, который ранее был заявлен, больше не числится в старт-листе соревнований.
Расписание короткой программы мужчин на Гран-при России в Омске
14 ноября, суббота
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14:25 — мужчины. Короткая программа. Время — московское.
Мужчины
Короткая программа
- Лев Лазарев — 98,73
- Николай Угожаев — 97,38
- Марк Кондратюк — 97,27
- Александр Мельников — 96,33
- Илья Строганов — 91,66
- Арсений Димитриев — 78,42
- Илья Неретин — 77,71
- Федор Зонов — 76,21
- Илья Мавлянов — 75,98
- Артемий Маринин — 75,71
- Михаил Полянский — 67,67
Произвольная программа у мужчин состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 13:45 по московскому времени.
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