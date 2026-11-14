Гран-при России в Омске, мужчины, результаты короткой программы 14 ноября: Лазарев лидирует, Кондратюк — третий

В субботу, 14 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске мужчины представили короткие программы. Соревнования проходят в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».

В мужском одиночном катании выступают 11 фигуристов, в том числе Марк Кондратюк, Николай Угожаев и Лев Лазарев. Арсений Федотов, который ранее был заявлен, больше не числится в старт-листе соревнований.

Расписание короткой программы мужчин на Гран-при России в Омске

14 ноября, суббота

14:25 — мужчины. Короткая программа. Время — московское.

Мужчины

Короткая программа

Лев Лазарев — 98,73 Николай Угожаев — 97,38 Марк Кондратюк — 97,27 Александр Мельников — 96,33 Илья Строганов — 91,66 Арсений Димитриев — 78,42 Илья Неретин — 77,71 Федор Зонов — 76,21 Илья Мавлянов — 75,98 Артемий Маринин — 75,71 Михаил Полянский — 67,67

Произвольная программа у мужчин состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 13:45 по московскому времени.