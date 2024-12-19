Петросян в белом, сапоги Загитовой, пуанты Муравьевой и другие образы фигуристов в Омске

Модный приговор на жеребьевке чемпионата России.

Перед стартом главного события сезона у фигуристов — чемпионата России — в Омске состоялась яркая церемония открытия и жеребьевки турнира. Главные звезды этого вида спорта в нашей стране продемонстрировали свои шикарные наряды на подиуме турнира, получили стартовые номера и пообщались с Дедом Морозом.

Музыкальное сопровождение в помощь спортсменам обеспечили музыканты скрипичного дуэта «Шериданс».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским удивила собравшихся длинным черным платьем в пол и кружевной повязкой на глазах.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В черный костюм был одет и Иван Букин. Партнерша фигуриста Александра Степанова предпочла платье красного цвета.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Такие же цвета выбрали Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стильный минимализм классики присутствовал в костюмах пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В блестящем платье сверкала на церемонии олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая присутствует на чемпионате в качестве гостьи.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как всегда элегантны были Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России Аделия Петросян получила одиннадцатый стартовый номер на чемпионате России в Омске.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Муравьева на лед в Омске выйдет третьей. На церемонии фигуристка показала балетное мастерство в туфлях-пуантах.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анна Фролова прошлась по подиуму за своим стартовом номером в черном брючном костюме.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Чаплыгина получила шестой стартовый номер.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Акатьева, как большинство участников церемонии, предпочла быть в платье черного цвета. В короткой программе фигуристка стартует 15-й.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый тренер Алексей Мишин внимательно следил за церемонией жеребьевки.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дмитрий Алиев получил последний 18-й номер стартового протокола и испытал себя за рулем гоночного болида на симуляторе трассы «Формулы-1».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Матвей Ветлугин и Артур Даниелян позировали фотокорреспондентам возле новогодних елочек.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Марк Кондратюк будет стартовать в Омске одиннадцатым.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Макар Игнатов получил второй номер на старте чемпионата России и попросил удачи у Деда Мороза.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Праздник с участием лучших фигуристов страны начинается в четверг в Омске.