Петросян в белом, сапоги Загитовой, пуанты Муравьевой и другие образы фигуристов в Омске
Модный приговор на жеребьевке чемпионата России.
Перед стартом главного события сезона у фигуристов — чемпионата России — в Омске состоялась яркая церемония открытия и жеребьевки турнира. Главные звезды этого вида спорта в нашей стране продемонстрировали свои шикарные наряды на подиуме турнира, получили стартовые номера и пообщались с Дедом Морозом.
Музыкальное сопровождение в помощь спортсменам обеспечили музыканты скрипичного дуэта «Шериданс».
Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским удивила собравшихся длинным черным платьем в пол и кружевной повязкой на глазах.
В черный костюм был одет и Иван Букин. Партнерша фигуриста Александра Степанова предпочла платье красного цвета.
Такие же цвета выбрали Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Стильный минимализм классики присутствовал в костюмах пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
В блестящем платье сверкала на церемонии олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая присутствует на чемпионате в качестве гостьи.
Как всегда элегантны были Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Чемпионка России Аделия Петросян получила одиннадцатый стартовый номер на чемпионате России в Омске.
Софья Муравьева на лед в Омске выйдет третьей. На церемонии фигуристка показала балетное мастерство в туфлях-пуантах.
Анна Фролова прошлась по подиуму за своим стартовом номером в черном брючном костюме.
Софья Чаплыгина получила шестой стартовый номер.
Софья Акатьева, как большинство участников церемонии, предпочла быть в платье черного цвета. В короткой программе фигуристка стартует 15-й.
Знаменитый тренер Алексей Мишин внимательно следил за церемонией жеребьевки.
Дмитрий Алиев получил последний 18-й номер стартового протокола и испытал себя за рулем гоночного болида на симуляторе трассы «Формулы-1».
Фигуристы Матвей Ветлугин и Артур Даниелян позировали фотокорреспондентам возле новогодних елочек.
Марк Кондратюк будет стартовать в Омске одиннадцатым.
Макар Игнатов получил второй номер на старте чемпионата России и попросил удачи у Деда Мороза.
Праздник с участием лучших фигуристов страны начинается в четверг в Омске.