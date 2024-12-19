На кого федерация делает ставку среди российских фигуристов? Расклады перед чемпионатом России

Разбираем самый запутанный вид программы в Омске.

Мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию ожидаются с особым придыханием. Не только потому, что 85% аудитории — женщины, а симпатичных мальчиков много. Парней наконец-то поставили в конец программы, что значит неофициальное признание со стороны федерации и Первого канала — этот вид сейчас самый интересный. И заслуженно. Так кто может выиграть титул чемпиона страны в преддверии 2025 года, в котором может состояться долгожданное возвращение россиян на международную арену?

Претендентов — половина участников

В мужском одиночном катании зашкаливает, возможно, главный показатель интриги в спорте — дисперсия результатов. Помимо того, что самих претендентов на высокие места с десяток, так и у каждого из них результаты могут варьироваться в пределах от 250 до 300 баллов. Чуть закачался психологически — и выбыл из борьбы. Вероятно, судьбу золота решит одна ошибка, если не один недокрут.

Таблица лучших результатов сезона в России выглядит так:

1. Николай Угожаев — 303,45

2. Глеб Лутфуллин — 303,28

3. Владислав Дикиджи — 302,47

4. Евгений Семененко — 301,66

5. Евгений Семененко — 301,60

6. Григорий Федоров — 301,04

7. Петр Гуменник — 298,99

8. Николай Угожаев — 292,56

9. Марк Кондратюк — 289,74

10. Марк Кондратюк — 289,11

Шесть человек просто показывали результаты вокруг 300 баллов, пусть и крайне спорных и притянутых за уши. Три из первых четырех результатов — у медалистов Мемориала Панина-Коломенкина в октябре этого года, но и в серии «Гран-при» результаты не так чтобы объективны. А на деле претендентов на медали гораздо больше — Роман Савосин и Дмитрий Алиев тоже среди них. Представьте, что перед стартом футбольного чемпионата России его реально могли выиграть восемь команд (а не одна).

Григорий Федоров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На кого виды у федерации?

Но главное, что теперь планка едина для всех. Даже если возмущаться 300 баллами Федорова в Москве было логично, теперь арбитрам придется расположить Федорова в своей шкале на фоне Гуменника и Ветлугина. Нет иллюзий, что судьи все равно спокойно поставят высокие компоненты при наличии чистых прыжков — но есть, как говорится, и божий суд. И исушный — там за компонентами следят внимательнее. Что российские фигуристы за год до Олимпиады на фоне разговоров о допуске не могут не держать в голове.

Федерация, по моей информации, уже даже присматривается к тому, чтобы сделать ставку в этой мужской борьбе всех против всех, то есть у руководства есть понимание, кто наиболее выгоден с точки зрения долгосрочной перспективы на международной арене. Конечно, это ничего не гарантирует, да и центры силы в федерации и судейском корпусе разные. Вряд ли судьи разлюбили Евгения Семененко, двукратного чемпиона России с опытом Олимпиады. Но как говорят мне, благосклонны в федерации к Владиславу Дикиджи. Эту ставку, если она есть, можно было бы понять. Самый стабильный фигурист сезона, единственный, кто сделал все четверные (а среди них лутцы и флипы) исключительно на положительные оценки.

Но Владу есть куда расти в компонентах — и не надо смотреть на то, что ему ставят на российских соревнованиях. Поэтому, пожалуйста, передайте Владу из тех читателей, кто его знает — он может гораздо лучше и показывает это в TikTok. Над второй оценкой надо работать, даже если лутцы и флипы и так дадут выигрывать в России — особенно если когда-то хочется ехать за рубеж. Там хореография — это не только махи руками. Да и у нас специалистов хватает, надо просто их привлекать. Прям возьмите и перешлите ему этот абзац.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но, разумеется, ни одному одиночнику в Омске не гарантирована красная дорожка к золоту. Мысли тех, кому формировать сборную, могут измениться очень быстро — за один турнир. Так что шансы есть как у старой гвардии вроде Кондратюка и Семененко, так и (в условиях поощряемого федерацией омоложения) новой поросли — Угожаева и даже Федорова. Правда, примут ли представителей СШОР им. Жука (это ЦСКА) на международной арене — другой вопрос.

Состав участников чемпионата России у мужчин

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Расписание:

19 декабря, четверг, 15.25. Короткая программа

21 декабря, суббота, 14.55. Произвольная программа

22 декабря, воскресенье, 10.30. Показательные выступления