Фигурное катание
Чемпионат России
Статьи
Календарь Новости Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 08:00

На кого федерация делает ставку среди российских фигуристов? Расклады перед чемпионатом России

Мужчины представят короткую программу на чемпионате России 19 декабря
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристы Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк
Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, Федор Успенский, «СЭ»
Разбираем самый запутанный вид программы в Омске.

Мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию ожидаются с особым придыханием. Не только потому, что 85% аудитории — женщины, а симпатичных мальчиков много. Парней наконец-то поставили в конец программы, что значит неофициальное признание со стороны федерации и Первого канала — этот вид сейчас самый интересный. И заслуженно. Так кто может выиграть титул чемпиона страны в преддверии 2025 года, в котором может состояться долгожданное возвращение россиян на международную арену?

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Претендентов — половина участников

В мужском одиночном катании зашкаливает, возможно, главный показатель интриги в спорте — дисперсия результатов. Помимо того, что самих претендентов на высокие места с десяток, так и у каждого из них результаты могут варьироваться в пределах от 250 до 300 баллов. Чуть закачался психологически — и выбыл из борьбы. Вероятно, судьбу золота решит одна ошибка, если не один недокрут.

Таблица лучших результатов сезона в России выглядит так:

1. Николай Угожаев — 303,45
2. Глеб Лутфуллин — 303,28
3. Владислав Дикиджи — 302,47
4. Евгений Семененко — 301,66
5. Евгений Семененко — 301,60
6. Григорий Федоров — 301,04
7. Петр Гуменник — 298,99
8. Николай Угожаев — 292,56
9. Марк Кондратюк — 289,74
10. Марк Кондратюк — 289,11

Шесть человек просто показывали результаты вокруг 300 баллов, пусть и крайне спорных и притянутых за уши. Три из первых четырех результатов — у медалистов Мемориала Панина-Коломенкина в октябре этого года, но и в серии «Гран-при» результаты не так чтобы объективны. А на деле претендентов на медали гораздо больше — Роман Савосин и Дмитрий Алиев тоже среди них. Представьте, что перед стартом футбольного чемпионата России его реально могли выиграть восемь команд (а не одна).

Фигурист Григорий Федоров
Григорий Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На кого виды у федерации?

Но главное, что теперь планка едина для всех. Даже если возмущаться 300 баллами Федорова в Москве было логично, теперь арбитрам придется расположить Федорова в своей шкале на фоне Гуменника и Ветлугина. Нет иллюзий, что судьи все равно спокойно поставят высокие компоненты при наличии чистых прыжков — но есть, как говорится, и божий суд. И исушный — там за компонентами следят внимательнее. Что российские фигуристы за год до Олимпиады на фоне разговоров о допуске не могут не держать в голове.

Федерация, по моей информации, уже даже присматривается к тому, чтобы сделать ставку в этой мужской борьбе всех против всех, то есть у руководства есть понимание, кто наиболее выгоден с точки зрения долгосрочной перспективы на международной арене. Конечно, это ничего не гарантирует, да и центры силы в федерации и судейском корпусе разные. Вряд ли судьи разлюбили Евгения Семененко, двукратного чемпиона России с опытом Олимпиады. Но как говорят мне, благосклонны в федерации к Владиславу Дикиджи. Эту ставку, если она есть, можно было бы понять. Самый стабильный фигурист сезона, единственный, кто сделал все четверные (а среди них лутцы и флипы) исключительно на положительные оценки.

Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Этери Тутберидзе и&nbsp;Аделия Петросян. «Надо уметь кататься на уставших ногах». Как Тутберидзе наставляла своих учеников перед чемпионатом России

Но Владу есть куда расти в компонентах — и не надо смотреть на то, что ему ставят на российских соревнованиях. Поэтому, пожалуйста, передайте Владу из тех читателей, кто его знает — он может гораздо лучше и показывает это в TikTok. Над второй оценкой надо работать, даже если лутцы и флипы и так дадут выигрывать в России — особенно если когда-то хочется ехать за рубеж. Там хореография — это не только махи руками. Да и у нас специалистов хватает, надо просто их привлекать. Прям возьмите и перешлите ему этот абзац.

Фигурист Марк Кондратюк
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но, разумеется, ни одному одиночнику в Омске не гарантирована красная дорожка к золоту. Мысли тех, кому формировать сборную, могут измениться очень быстро — за один турнир. Так что шансы есть как у старой гвардии вроде Кондратюка и Семененко, так и (в условиях поощряемого федерацией омоложения) новой поросли — Угожаева и даже Федорова. Правда, примут ли представителей СШОР им. Жука (это ЦСКА) на международной арене — другой вопрос.

Марк Кондратюк, Евгений Семененко и&nbsp;Владислав Дикиджи. Кто из российских фигуристов самый крутой? Разбираем на цифрах

Состав участников чемпионата России у мужчин
Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Расписание:
19 декабря, четверг, 15.25. Короткая программа
21 декабря, суббота, 14.55. Произвольная программа
22 декабря, воскресенье, 10.30. Показательные выступления

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Николай Угожаев
Петр Гуменник
Читайте также
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция
Стали известны результаты жеребьевки у женщин на чемпионате России 2025
Стали известны результаты жеребьевки у мужчин на чемпионате России 2025
Стали известны результаты жеребьевки у спортивных пар на чемпионате России 2025
Стали известны результаты жеребьевки у танцевальных пар на чемпионате России 2025
Чемпионат России по фигурному катанию 2024/2025: место проведения турнира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Дело Парсеговой наладило новый бизнес Тутберидзе». Огненная Рудковская — о помощи Трампа, фаворите чемпионата России и открытых тренировках

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости