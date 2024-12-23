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Сегодня, 12:15

Даниил Самсонов признался, что не хочет участвовать в прыжковом турнире

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о планах на вторую половину сезона.

Спортсмен признался, что уже задумался о постановке на турнир шоу-программ «Русский вызов», а на чемпионате России по прыжкам выступать не хочет из-за травм.

«Мне тяжело говорить про текущий сезон, потому что я не знаю, что будет с его второй половиной. Я снялся с этапа в Москве, поэтому не прохожу в финал «Гран-при». Не знаю, что будет с Кубком Первого канала, но я точно подам заявку на «Русский вызов». У меня есть идеи для постановки, но это пока неточно, все карты пока не буду раскрывать. По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно. Честно скажу, в этом году не очень хочется ехать, потому что правая нога болит, а без лутцев и флипов тяжело выигрывать. Посмотрим, как сейчас сложится подготовка. Может быть, получится восстановить четверной флип и лутц, тогда, возможно, на прыжковый доеду. На следующий сезон уже ставлю себе задачи. Хотелось бы выходить в произвольной со старшими четверными: лутц, флип. В короткой пока не знаю, мы будем совещаться с тренерами, стоит ли катать ее с двумя четверными или это неоправданный риск и лучше чисто откатать с одним сальховом. В первую очередь у меня задача выходить в произвольной программе с четырьмя четверными, где как минимум один должен быть старшим», — сказал фигурист «СЭ».

Даниил Самсонов. «Меня сбили аплодисменты некоторых болельщиков». Даниил Самсонов — об итогах чемпионата России

Победителем чемпионата России по прыжкам-2024 стал Арсений Федотов.

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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