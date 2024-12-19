Тутберидзе охватила все виды фигурного катания. Что из этого получилось?

Могут ли представители «Хрустального» завоевать золото чемпионата России не только в женском одиночном катании?

Знаменитое трио одиночниц из «Хрустального» — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная — штурмовало все международные старты с 2019 по 2021 год. Ученицы Этери Тутберидзе с 2014 года были лучшими не только в России, но и во всем мире: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, одна фигуристка сменяла другую. Но со временем доминирование оказалась несколько размазанным. Разбираемся, что происходит со знаменитым штабом сейчас?

Девушки с «конвейера» Тутберидзе

Воспитанницы «Хрустального» первыми стали исполнять элементы ультра-си на соревнованиях с 2018 года, но сразу после Олимпиады-2022 из знаменитого трио на соревновательный лед полноценно вышла лишь Камила Валиева, но и та сейчас дисквалифицирована по допинговому делу. Александра Трусова после эмоциональных заявлений в Пекине тоже выступала, но уже совсем не с таким контентом, да и на лед ее выводила не Этери Георгиевна, а Светлана Соколовская из ЦСКА. Спортсменка выступила на двух стартах и снялась с чемпионата России. И снова звезды «Хрустального» продержались лишь один олимпийский цикл.

Сейчас у Этери Тутберидзе новые надежды. И на юниорском уровне, и на взрослом в женском одиночном катании на первом месте воспитанницы знаменитого тренера. В юниорах пять элементов ультра-си в произвольной программе показывает 13-летняя Маргарита Базылюк, а на взрослом уровне соперниц и болельщиков покоряет Аделия Петросян. Стоит сказать, что сейчас четверные прыжки, помимо учениц Тутберидзе, исполняет лишь Алина Горбачева. Даже Софья Акатьева на своем первом старте после долгого перерыва уже разминала четверной тулуп, правда, в самом прокате фигуристка допустила падение: «Я пробовала четверные прыжки — на всех тренировках пробовала четверной тулуп, но пока он на стадии тренировки», — рассказала Софья после проката.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Хрустальный» продвигает ультра-си в пары

Парное катание является сравнительно новым направлением для штаба Тутберидзе. Сейчас пара номер один в группе — это Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Спортсмены перешли в начале прошлого сезона из штаба Тамары Москвиной. Как признаются сами фигуристы, они искали рабочую атмосферу для развития. И пускай после перехода у ребят еще не было громких побед над их главными соперниками и бывшими однокашниками Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым, фигуристы отмечают, что прогресс есть. «Сейчас можем смотреть на положительную динамику. В прошлом хромали уровни элементов, везде. В этом сезоне все стало лучше, намного. Кажется, что шаг за шагом мы будем собирать пару на Олимпиаду 2026 года», — рассказал Дмитрий. И правда, в начале сезона пара пробовала выполнить четверной выброс в произвольной программе, но он получился с помарками.

Новая спортивная пара Тутберидзе — Полина Шешелева/Егор Карнаухов — успешно выступает на этапах «Гран-при России», с двух этапов фигуристы увезли золотые медали, а совсем недавно опубликовали видео четверного выброса и подкрута на тренировке. Будут ли в будущем эти элементы в соревновательных программах — пока неизвестно, но вектор тренерский штаб выбрал такой же, как и когда-то для одиночниц. С парниками у Тутберидзе сейчас работает много специалистов: олимпийский чемпион Максим Траньков, Алексей Тихонов, Филипп Тарасов, Дмитрий Зобнин, традиционно хореограф Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков и сама Этери Георгиевна Тутберидзе.

За место третьей пары страны сейчас тоже борется пара из «Хрустального» — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — с необычными нежными программами и отличным владением коньком. На чемпионате России спортсмены будут бороться за бронзовую медаль, а при грубых ошибках Бойковой/Козловского, какие встречались на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге, могут претендовать и на серебро национального чемпионата.

Даниил Самсонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тутберидзе не умеет работать с мужчинами

Мужчины — это слабое место великого тренера, сейчас на взрослом уровне ни один ученик Этери Георгиевны не претендует на пьедестал чемпионата России. Хотя в «Хрустальном» пытаются довести мужчин-одиночников до элитного уровня во взрослом спорте уже много лет. Сейчас самый перспективный одиночник штаба — Даниил Самсонов, но с последнего этапа «Гран-при России» ему пришлось сняться из-за травмы. Да и с такой конкуренцией, как сейчас у мужчин, на тройку лидеров рассчитывать слишком смело.

Еще один фигурист, тренирующийся под руководством Тутберидзе, — Андрей Мозалев. Несмотря на великолепное скольжение и владение коньком, спортсмен не прыгает сложные квады, без которых занимать высокие места на крупных соревнованиях не представляется возможным. Звездный одиночник в «Хрустальном» — Ника Эгадзе. На международной арене он представляет Грузию. И этот ученик Тутберидзе еще ни разу в сезоне не оказался на пьедестале. Подающий надежды парень из «Хрустального» — Арсений Федотов, который занимает высокие места на юниорских турнирах, но его перспективы во взрослых пока предугадывать рано.

Как бы то ни было, штаб Этери Тутберидзе старается развиваться всесторонне, охватывая практически все направления. Но увидим ли мы когда-нибудь представителей «Хрустального» на пьедестале каждого вида фигурного катания, пока загадка.