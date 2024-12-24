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Сегодня, 15:15

«У меня случился пердечный сриступ». Загитова разнервничалась на шоу Первого канала

Загитова пошутила во время чемпионата России по фигурному катанию
Егор Сергеев
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Фигуристка Алина Загитова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске
Алина Загитова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вспомнила старый мем.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в последнее время не скучает — она ведет влог для Первого канала, активно освещая чемпионат России по фигурному катанию. В рамках своего проекта Загитова берет интервью у спортсменов, эмоционально реагирует на события, а также анализирует происходящее.

Нервный чемпионат

В очередном влоге с женской короткой программы на камеру попала эмоциональная реакция Дарьи Садковой. Загитова распереживалась за девушку и заявила, что у нее даже начался «пердечный сриступ».

«Господи, что это было! Фух! У меня пердечный сриступ начался. Что творится на этом чемпионате России? Словами не передать», — заявила Загитова.

«Пердечный сриступ» — относительно старый мем, ставший популярным примерно в 2021 году. Означает буквально «сердечный приступ», но с измененными буквами — и больше ничего.

Добавим, что Садкова, заставившая понервничать Загитову, в итоге выиграла серебряную медаль. Первое место заняла Аделия Петросян.

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Итоговое положение:

1. Аделия Петросян — 262,95
2. Дарья Садкова — 234,69
3. Алина Горбачёва — 223,92

Фигуристка Алина Загитова
Фото «СЭ»

Повод для беспокойства

Вероятно, за последние дни заставить пошутить про «пердечный сриступ» Загитову могла не только 16-летняя фигуристка на чемпионате России. Есть и более весомые поводы для переживаний.

Так, 23 декабря стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке в гранте на 75 миллионов рублей на проведение шоу «Алые паруса» в 2025 году. Напомним, Загитова подала заявку еще в сентябре, однако инициативу сразу приняли прохладно. Дело в том, что Алина отказалась софинансировать проект — таким образом все расходы на шоу фигуристки легли бы на плечи государства.

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Загитова позднее объяснила, что это произошло из-за неопытности: «Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина», — написала Алина в своем Telegram-канале.

Фигурное катание
Алина Загитова
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