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Ягудин: «Только наши девчонки приучили нас, что постоянные четверные прыжки — это просто»

20:46
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин дал оценку произвольной программе, с которой Анна Щербакова выступила на чемпионате России.

«Спасибо ей за те медали, которые она завоевала. Спасибо ей за золотою медаль прошлогоднего чемпионата мира.

Да, сегодня не все получилось... Но только наши девчонки приучили нас, что постоянные четверные прыжки — это просто. Но это совершенно не так», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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Иван Шитик все материалы автора
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