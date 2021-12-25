Ученица Плющенко Муравьева сделала два тройных акселя в произвольной программе на чемпионате России
20:38
Фигуристка Софья Муравьева выступила с произвольной программой на чемпионате России.
Она сделала: тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
Муравьева получила 149,44 балла (230,31 по сумме).
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