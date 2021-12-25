Появилось видео произвольной программы Александры Трусовой на чемпионате России
21:06
Александра Трусова реабилитировалась после падения в короткой программе: в произвольной спортсменка исполнила четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и каскад четверной лутц-ойлер-тройной сальхов.
За свой прокат «Русская ракета» получила 174,44 балла, в сумме за два соревновательных дня — 248,65. Только за технику Александра получила 101,34 балла.
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