Появилось видео произвольной программы Александры Трусовой на чемпионате России

Александра Трусова реабилитировалась после падения в короткой программе: в произвольной спортсменка исполнила четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и каскад четверной лутц-ойлер-тройной сальхов.

За свой прокат «Русская ракета» получила 174,44 балла, в сумме за два соревновательных дня — 248,65. Только за технику Александра получила 101,34 балла.