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Появилось видео произвольной программы Александры Трусовой на чемпионате России

21:06
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Александра Трусова реабилитировалась после падения в короткой программе: в произвольной спортсменка исполнила четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и каскад четверной лутц-ойлер-тройной сальхов.

За свой прокат «Русская ракета» получила 174,44 балла, в сумме за два соревновательных дня — 248,65. Только за технику Александра получила 101,34 балла.

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Иван Шитик все материалы автора
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