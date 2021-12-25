Валиева получила баллы выше мировых рекордов на чемпионате России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она набрала баллы выше трех мировых рекордов на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд — 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд — 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд — 272,71).

Отметим, что на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются официально.