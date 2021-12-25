Валиева получила баллы выше мировых рекордов на чемпионате России
21:08
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Она набрала баллы выше трех мировых рекордов на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд — 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд — 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд — 272,71).
Отметим, что на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются официально.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю