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Валиева получила баллы выше мировых рекордов на чемпионате России

21:08
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она набрала баллы выше трех мировых рекордов на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд — 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд — 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд — 272,71).

Отметим, что на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются официально.

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Иван Шитик все материалы автора
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