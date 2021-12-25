Чемпионка мира Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о цели на чемпионат России и подвела итоги турнира.

— Прокат прошел хорошо. Было немного сложнее настраиваться, чем в короткой. Была ответственность от результата. Мы знали, что ребята откатали чисто, получили высокие оценки. Понимали, что ошибка может появляться очень сильно. Настраивались кататься, как умеем, и не думать об оценках. Мы довольны.

— Какая была цель на чемпионате России?

— Целью чемпионата было попасть в тройку. Эта задача — дело принципа. Мы уже участвовали в четырех чемпионатах, я со своим предыдущим партнером Владиславом еще в нескольких, но мы никогда не были в тройке, на пьедестале. Так что целью было попасть в тройку, а выиграть вообще очень приятно.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

За свою произвольную программу Мишина и Галлямов получили 160,00 балла и в сумме набрали 243,74 балла. Они превзошли мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме.