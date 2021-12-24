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Гербольдт о серебре Дэвис и Смолкина: «Ребята сильно прибавили. На мой взгляд, не стоит говорить о блате»

Гербольдт не считает, что Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России по блату
16:11
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Катарина Гербольдт прокомментировала выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России по фигурному катанию.

«В целом, мне кажется, ребята очень сильно прибавили с прошлого сезона. И у них очень удачные программы. Я с начала сезона очень их выделяла, так что, на мой взгляд, здесь не стоит говорить о блате. Мне эта пара очень нравится, очень импонирует», — приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду, набрав 207,70 балла по сумме двух программ. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, на счету которых 233,37 балла.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/24/17059453.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора
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