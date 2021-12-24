Гербольдт о серебре Дэвис и Смолкина: «Ребята сильно прибавили. На мой взгляд, не стоит говорить о блате»

Катарина Гербольдт прокомментировала выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России по фигурному катанию.

«В целом, мне кажется, ребята очень сильно прибавили с прошлого сезона. И у них очень удачные программы. Я с начала сезона очень их выделяла, так что, на мой взгляд, здесь не стоит говорить о блате. Мне эта пара очень нравится, очень импонирует», — приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду, набрав 207,70 балла по сумме двух программ. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, на счету которых 233,37 балла.