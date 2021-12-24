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Тренер Степановой и Букина рассказал, что гордится своими учениками

16:19
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Тренер Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин прокомментировал победу танцевальной пары на чемпионате России по фигурному катанию.

«Саша и Иван могут гордиться собой, они двукратные чемпионы такой большой страны. И мы гордимся этим фактом и своими учениками, они показали на этих соревнованиях очень много из того, что мы сделали после этапа «Гран-при» в Гренобле.

Мы рады тому, что у них был очень хороший ритм-танец, рады за их произвольную. И нам приятно, что нас оценили по достоинству. Мы счастливы, мы работаем большой командой, к нам присоединились Николай Морозов, Алексей Горшков, мы работаем все вместе, есть сдвиги. А к чемпионату Европы все доработаем, и станет еще лучше», — приводит слова Свинина ТАСС.

Степанова и Букин заняли первое место на чемпионате России, набрав по сумме двух программ 223,37 балла.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13294713

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Екатерина Савостина все материалы автора
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