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Партнер дочери Тутберидзе рассказал об успехе их дуэта на чемпионате России

16:02
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Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, подвел итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

— Это для нас дебютный чемпионат России. Так что мы рады выступить и кататься на публике. Рады, что пришли люди и поддерживали нас. Это бесценный опыт. Надеемся, что будем прогрессировать и развиваться.

Не думаем о сенсациях — задача сделать все, подарить удовольствие зрителям. Взять серебро — это потрясающе, но наша задача — продолжить развиваться, чтобы минимальные успехи не были неожиданностью, а стали закономерными успехами.

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России. Первое место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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