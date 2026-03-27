Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы женщин

На ЧМ по фигурному катанию пройдет произвольная программа женщин

Произвольная программа женщин на чемпионате мира по фигурному катанию состоится в пятницу, 28 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляции чемпионата мира по фигурному катанию ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за обзорами, расписанием и результатами соревнований можно в матч-центре и разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».

После короткой программы лидирует японка Каори Сакамото — 79,31 балла. Второе место занимает еще одна японка Моне Чиба — 78,45 балла, третьей идет американка Эмбер Гленн — 72,65 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 25 по 29 марта в Праге (Чехия). Российские спортсмены не принимают участие в турнире из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).