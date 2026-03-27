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27 марта, 17:00

Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы женщин

На ЧМ по фигурному катанию пройдет произвольная программа женщин
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Произвольная программа женщин на чемпионате мира по фигурному катанию состоится в пятницу, 28 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляции чемпионата мира по фигурному катанию ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за обзорами, расписанием и результатами соревнований можно в матч-центре и разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».

После короткой программы лидирует японка Каори Сакамото — 79,31 балла. Второе место занимает еще одна японка Моне Чиба — 78,45 балла, третьей идет американка Эмбер Гленн — 72,65 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 25 по 29 марта в Праге (Чехия). Российские спортсмены не принимают участие в турнире из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

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