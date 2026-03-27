Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира
Французские фигуристы Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
Пара набрала 92,74 балла.
Второе место занимают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,45). Третьими идут британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон (85,09).
Пары выступят с произвольным танцем в субботу, 28 марта. Начало — в 20.30 по московскому времени. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Праге с 23 по 29 марта.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026
Прага, Чехия
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Лоуренс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 92,74
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,45
3. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09
4. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 84,21
5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07
6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 81,06
7. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 80,89
8. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 80,81
9. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 79,66
10. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34