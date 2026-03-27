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27 марта, 18:36

Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.
Фото Reuters

Французские фигуристы Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

Пара набрала 92,74 балла.

Второе место занимают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,45). Третьими идут британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон (85,09).

Пары выступят с произвольным танцем в субботу, 28 марта. Начало — в 20.30 по московскому времени. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Праге с 23 по 29 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Лоуренс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 92,74

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,45

3. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09

4. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 84,21

5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07

6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 81,06

7. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 80,89

8. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 80,81

9. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 79,66

10. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34

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Лайла Фер/Льюис Гибсон
Лоуренс Фурнье Бодри / Гийом Сизерон
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье
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