Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

28 марта, 11:30

Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы мужчин

Произвольная программа в мужском одиночном катании на чемпионате мира состоится 28 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В субботу, 28 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию-2026 мужчины в одиночном катании представят произвольные программы. Соревнования принимает спортивный комплекс «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало прокатов — в 14.30 по московскому времени.

Официальным вещателем чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в России является онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны в разделе «Спорт» по подписке.

За результатами турнира следите в разделе чемпионата мира по фигурному катанию на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом мира является американец Илья Малинин.

Илья Малинин&nbsp;&mdash; двукратный чемпион мира.Чемпионат мира по фигурному катанию 2026: расписание, составы, фавориты, где смотреть
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
Читайте также
Командира бригады ВСУ внесли в базу «Миротворца»
Press TV сообщил о взрывах в Бушере и Ассалуйе на юге Ирана
Гассиев рассказал о планах стать абсолютным чемпионом мира по боксу
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сакамото побила рекорд Загитовой по сумме баллов на чемпионатах мира

Энберт о победе Сакамото на ЧМ по фигурному катанию: «Это было ее прощание с профессиональным спортом»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости