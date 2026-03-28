Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы мужчин

Произвольная программа в мужском одиночном катании на чемпионате мира состоится 28 марта

В субботу, 28 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию-2026 мужчины в одиночном катании представят произвольные программы. Соревнования принимает спортивный комплекс «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало прокатов — в 14.30 по московскому времени.

Официальным вещателем чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в России является онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны в разделе «Спорт» по подписке.

За результатами турнира следите в разделе чемпионата мира по фигурному катанию на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом мира является американец Илья Малинин.