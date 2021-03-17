Анжелика Крылова: «Нас ждет самый интригующий чемпионат мира в истории»

Призер Олимпиады — о том, что российские одиночницы могут рассчитывать в Стокгольме на несколько призовых мест.

История Анжелики Крыловой — очень необычная для российского тренера. После завершения карьеры она вышла замуж за итальянского фигуриста Паскуале Камерленго, уехала в США и там работала со многими известными танцевальными дуэтами — Натали Пешала и Фабьян Бурза, Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, Федерика Фаелла и Массимо Скали. Пару лет назад Крылова вернулась в Россию и практически сразу создала уникальную пару для нашей сборной — Бетина Попова и Сергей Мозгов. Попова с Мозговым не выиграли много больших наград, но точно запомнились болельщикам своими яркими образами. В прошлом сезоне главная пара Анжелики завершила карьеру, и специалист в поиске новых талантов среди молодежи.

В России условия по поддержке спортсменов были лучше, чем в других странах

— Сейчас я в основном работаю с юниорскими парами. Кроме того, впервые после карантина ко мне вернулись немцы Катарина Мюллер и Тим Дик. Поедем с ними на чемпионат мира, — рассказала Крылова. — Что касается моей другой пары — Аделины Галявиевой и Луи Таурона — они работают сейчас в Милане с Барбарой Фузар-Поли. Решили, что им будет лучше подготовиться там, с Барбарой мы постоянно на связи. До чемпионата мира они точно в Европе, а дальше уже будем решать, как лучше действовать, смотреть по результатам. В этом сезоне мы вместе не работали, только созванивались. Но отношения поддерживаем — и программы обсуждали, и планы на сезон. У нас не только тренерские отношения уже сложились, а человеческие. Всех все устраивало, они не собирались от меня уходить, просто в условиях карантина не было другого выхода, возможности приехать в Москву. Немцы же решили приехать и подготовиться к ЧМ в России.

— До этого с немецкой парой вы также работали дистанционно?

— Верно. Они тренировались в двух городах — в Дортмунде с Виталием Шульцем и в Оберстдорфе с Мартином Скотницким.

— Какая в Европе была ситуация с тренировками? У них же в отличие от России карантин был и во время второй волны, и в третью волну. Почти целый год ограничений.

— Очень сложно действительно было работать, ситуация тяжелая. Но сборники тренировались так же, как и у нас в России, закрывались только обычные детские школы. У нас тоже во время второй волны в Москве закрывали государственные школы, и мне приходилось ездить со своими ребятами на другой каток, потому что коммерческие катки работали. Сборники же как с июня начали кататься, так уже и не прекращали. Но вообще сложилось, конечно, впечатление, что условия в России по поддержке спорта были лучше, чем в других странах. По крайней мере соревнования проводили. В Европе стартов почти не было, а в Америке только онлайн или в формате «пузыря». У нас же и этапы Кубка России были, и детские соревнования. Пусть с ограничениями, но более-менее сезон состоялся у нас. И в связи с этим чемпионат мира интригует: никто же никого не видел и не знает, кто в какой форме.

— Получается, более лояльное отношение к спорту во время пандемии будет нашим преимуществом?

— Верно. Хотя многие тоже переболели, группы закрывали. Но в нашей группе все прошло нормально, никто не болел, и мы работали все это время. Только бы не сглазить.

С ужасом вспоминаю прошлую весну, когда мы три месяца не тренировались

— Какой подход более правильный и гуманный — европейский с бесконечными карантинами или российский с иллюзией нормальной жизни?

— Сложно сказать. В каждой стране свои правила и своя ситуация с медициной, свое видение решения проблемы. Я не могу судить о том, как лучше бороться с пандемией, но мне как тренеру, конечно, гораздо лучше работать без карантина. С ужасом вспоминаю прошлую весну, когда мы не катались почти три месяца и занимались только через зум. Но в любом случае надо следить за собой, своим самочувствием. Ответственность каждый должен брать на себя, и если вдруг есть подозрения на коронавирус, то сидеть дома и не контактировать с другими людьми. Я следила за своей группой внимательно. Сейчас начались прививки, и появился шанс, что история с вирусом сойдет на нет. Но где-то год она нас преследовать еще будет, по крайней мере до конца этого года точно. Интересно, что будет с Олимпиадой, хотелось бы, чтобы вакцина работала и Игры состоялись — как летние сначала, так и наши зимние.

— В вашей группе пока никто не вакцинировался?

— Я сама планирую после чемпионата мира приехать и сделать прививку. Скорее всего «Спутником» либо другой доступной в России.

— А спортсмены планируют?

— Пока что у нас в команде никто не прививался. Принудительную вакцинацию никто делать не будет, а по желанию все возможности есть. Тренерам, которые работают с детьми, на мой взгляд, необходимо прививаться.

— Получается, по-вашему, тренерам важнее вакцинироваться, чем спортсменам?

— Что касается спортсменов, то мы не можем отвечать за всех. Многие ребята несовершеннолетние, и за них решают родители. И у них разное отношение к прививкам. Кто взрослый — тем более сам за себя решает, нужно ему это или нет. Какой-то пропаганды вакцины среди фигуристов нет, поскольку до конца не ясно, как она может повлиять на спортивную форму, состояние и результаты. Какая вакцина лучше, безопаснее. Все пока что в неизвестности.

Почти у всех главных пар выдался непростой период

— Вам уже присылали рекомендации или требования по пребыванию в шведском «пузыре» для ЧМ?

— Пока что толком понимания того, как все будет там организовано у нас нет. Но со вчерашнего дня начали присылать специальные бумаги по своему самочувствию, ее нужно заполнять и высылать в ИСУ, чтобы подтверждать свое состояние. Известно, что ограничат в количестве тренеров — по одному на пару, представителей федерации. Думаю, за основу возьмут американскую систему. Самой интересно и непонятно. К примеру, запрет на выход и угроза дисквалификации. Может быть это неправильно, но сидеть взаперти неделю — это напрягает.

— В любом случае лучше хотя бы так, чем никак, разве нет?

— Спорить не буду, безусловно. Я очень рада, что этот чемпионат мира проводится. Объявили к тому же, что ЧМ будет иметь статус отборочного к Олимпиаде, хотя до сих пор непонятно как это организуют. Возможно, в дальнейшем правила еще переиграют. Но главное у нас будет крупный международный старт с судьями, специалистами, хотя бы увидим кто в какой форме. Проблема только в том, что на мой взгляд делать отбор на Олимпиаду и распределять квоты по итогам такого странного чемпионата мира не совсем правильно. Это несправедливо по отношению ко многим странам, где не то что национальные чемпионаты не проводились, даже тренировок полноценных не было. И не факт, что все сборные вообще смогут до Швеции доехать, по крайней мере в лучших составах уже точно будут не все команды.

— При этом некоторые спортсмены отказались от участия. Это скажется на уровне соревнований?

— Посмотрим. Но российская сборная готова хорошо и должна быть фаворитом во многих дисциплинах.

— В танцах на льду как раз есть все шансы на золото после снятия Пападакис с Сизероном, верно?

— Вполне. И даже не одна медаль, скорее всего, будет две награды. И Синицина с Кацалаповым, и Степанова с Букиным — очень сильные спортсмены. Проблема разве что в том, что обе российские пары болели и очень мало выступали. Гурейро с Загорски в этом сезоне мне тоже нравятся.

Мы живем в историческое время, про которое будут писать в учебниках

— Кто вас больше всего удивил по ходу сезона?

— Мне очень понравилась постановка произвольной программы у Михаила Коляды, которую ему поставил Илья Авербух. Михаил очень сильно изменился после перехода к Мишину, новый тренер дал большой толчок его карьере. Бойкова с Козловским мне очень импонируют, пара Тамары Москвиной. Про танцы говорить тяжело, поскольку почти все оставили свои прошлогодние программы. А значит, и не удивляли, скачка не было. Синицина с Кацалаповым пытались показать новый произвольный, но не успели его подготовить.

— Что вы ожидаете от Михаила Коляды в Стокгольме?

— За тройку как минимум побороться ему точно по силам. У него сейчас чемпионское катание, вопрос только в прыжках, осилит ли он четверные, хватит ли ему сложности элементов. Бороться с Нэтаном Ченом и Юдзуру Ханю будет очень непросто, у них набор прыжков дороже. Но ведь и они тоже люди, а значит, могут ошибаться. По стилю и катанию Коляда в этом году очень хорош, а прыжки... Их нужно просто прыгать, иначе в одиночном не победить.

— Зато с женским одиночным катанием у нас, вероятно, проблем не будет. Согласны?

— Думаю, можно спокойно рассчитывать на несколько призовых мест. Девочки у нас очень хорошие. Но и пары не отстают. Те же Тарасова с Морозовым — очень сильная пара, может выиграть золото.

— А как же китайская пара Суй Вэнцзинь — Цун Хань?

— Китайцы будут нашими главными конкурентами, но их же никто не видел! Никто не знает, в каком они сейчас состоянии приедут, даже на турнирах в Китае они снимались с соревнований. В этом и вся уникальность этого чемпионата мира, больших международных турниров не было, стартов вообще было мало, информации тоже. Так что нас ждет самый интригующий чемпионат мира в истории. В духе времени — у нас уникальная, историческая эпоха, про которую будут писать в учебниках. Поскорее бы только оно закончилось, и мы вернулись в нормальное русло. Так что главное сейчас — это побороть пандемию, а спорт в России всегда был на высоте и будет. И в Швеции, уверена, наша сборная нас не подведет.

Анжелика Крылова

Родилась 4 июля 1973 года в Москве

Серебряный призер Олимпиады (1998)

Двукратная чемпионка мира (1998, 1999)

Чемпионка Европы (1999)

Четырехкратная чемпионка России (1994, 1995, 1998, 1999)

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