Мишин: «Лиза держит факел: девочки, работайте, не паникуйте, не бросайте, боритесь!»

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин прокомментировал результаты выступления Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

26 марта весь пьедестал в одиночном катании ЧМ заняли спортсменки из России: Елизавета Туктамышева — вторая, Анна Щербакова — первая, третья — Александра Трусова.

«Результат Лизы меня не поражает, — сказал Мишин «СЭ». — Накануне отъезда на чемпионат я чувствовал, что она в очень хорошей форме. Я хочу сказать, что она еще не всё показала, это не стопроцентный прокат, но хороший. Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова — девочки, работайте и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал».

Мишин также сообщил, что во время объявления результатов ничего не говорил Туктамышевой.

«Что я ей говорил? Человек плачет, у нее чувства и эмоции. Не надо мешать и что-то говорить. Это слезы радости, а говорить тренеру что-то в этот момент совершенно неуместно. Что будет дальше? Через 15 минут после того, как Лиза сошла с пьедестала, рано обсуждать планы. Рановато пока», — добавил Мишин.

(Артем Бухаев)