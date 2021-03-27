Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Трусова рада, что ей удалось подняться на пьедестал чемпионата мира

01:03
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме. Она заняла третье место.

«Я в принципе рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал, — сказала Трусова. — Был очень сложный год. Я очень рада, что вообще состоялся чемпионат мира. Потому что в прошлом году все ждали чемпионат мира, но его отменили».

Победу одержала Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева.

(Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...