Щербакова отметила, что она участвует в выборе музыки для своих программ

Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на чемпионате мира в Сткогольме рассказала, как происходит выбор музыки для ее программ.

— Ваша личность на льду соответствует личности вне его и участвуете ли вы в выборе программ?

— У нас всегда приветствуется, чтобы мы выбирали музыку, потому что тренеры должны понимать, что нам нравится. Они приносят свои варианты. Эти программы мне приносили и спрашивали: Как я чувствую эту музыку? Лично мне мои программы очень подходят, как мне кажется. И показывают меня с разных сторон.

Российские фигуристки заняли три первых места. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)