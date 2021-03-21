Хореограф группы Тутберидзе рассказал, кто остался за главного в «Хрустальном» в отсутствие тренера

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в интервью «СЭ» объяснил, как устроен рабочий процесс на катке в отсутствие главного тренера. На чемпионат мира-2021 по фигурному катанию трио специалистов Тутберидзе — Сергей Дудаков — Даниил Глейхенгауз отправилось в полном составе.

— Я под землей обитаю, такой, подвальный житель. (смеется) На льду есть ребята, молодые тренеры, которые теперь полноценные сотрудники команды. Это Полина Цурская, Артемий Пунин, там целая бригада работает. Моя вотчина — залы. Я же не разбираюсь в технических нюансах. А та же Полина тренировалась у Этери Георгиевны, Артем тоже наш ученик. Вот они вдвоем за главных на льду.

— Обычно, когда начальство уезжает с работы, в офисе народ расслабляется. А у вас как?

— Для детей это немного вызов, конечно. Они выдыхают в хорошем смысле слова, но работают при этом так же, как и работали. Дети Этери очень уважают и побаиваются. Она для них авторитетный человек, и это влияет в плане ощущения ответственности, другое отношение к процессу. Не забалуешь, что называется. Когда она и основная команда тренеров уезжает, они психологически выдыхают.

— А у Цурской, Пунина нет проблемы недостатка авторитета? Они же сами еще очень молодые. Этери Георгиевне не приходится звонить и поддерживать?

— Не думаю, что она звонит. Ребята — спортсмены хорошего уровня, они сами прошли эту школу, тренируют то, чему они напитались у Этери, Сергея, Даниила, и таким же образом, как и их старшие товарищи, теперь уже коллеги. Не думаю, что процесс идет на спад — нет, конечно. Спортсмены мотивированы, надо вкалывать, конкуренция высокая в группах, халявить они без пристального присмотра Этери Георгиевны не станут. Халява у нас вообще не проходит никогда, с ней или без нее.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Алексея Железнякова читайте на сайте «СЭ»