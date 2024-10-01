Усманов выиграл суд против телеканала ARD. Журналист Зеппельт обвинял его в подкупе судей

Теперь за такое будет штраф.

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее возглавлявший Международную федерацию фехтования (FIE), выиграл суд против телеканала ARD. На немецком ТВ ранее вышло расследование, в котором говорилось о создании экс-президентом организации «системы подкупа судей» на олимпийском турнире в Париже. Земельный гамбургский суд признал данную информацию клеветой и запретил телеканалу ее распространять.

Что говорилось в расследовании?

ARD подставил хорошо известный в России журналист Хайо Зеппельт, с материалов которого в свое время началась атака на отечественный спорт. Именно в репортажах немца прозвучала недостоверная информация о «системе подкупа судей» в фехтовании. Он утверждал, что Усманов вынуждал арбитров за взятки или под прессингом принимать нужные решения.

Заявления Зеппельта основывались на рассказе отставного судьи FIE Маркуса Шульца. Тот ранее часто высказывался на данную тему. «Система заточена на мошенничество на Играх, потому что Олимпиада — единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира. И в этом вся суть. И именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая», — говорил Шульц в репортаже телеканала ARD.

Вторым «доказательством» Зеппельта стала история саблиста Сандро Базадзе, уступившего в 1/8 финала олимпийского турнира египтянину Мохамеду Амеру. Спортсмен заявил, что проиграл из-за нечестного судейства.

При этом позднее отец юноши, президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе принес официальные извинения FIE и объяснил слова сына эмоциональным срывом. С отставным арбитром история, вероятно, объяснялась обидой на организацию, так как ранее он не подтвердил свою квалификацию и был исключен из судейского корпуса.

Усманов активно боролся с фейками

Недостоверную информацию запустил телеканал ARD, однако ее подхватили многие европейские СМИ. В частности, упоминается немецкий портал Sport1.de и австрийская газета Krone.at. Но указанные ресурсы изменили свои публикации по требованию адвокатов Усманова, тогда как ARD отказался это сделать.

Теперь телеканалу запрещено распространять недостоверные сведения — в противном случае нарушителям грозит административный арест или штраф до 250 тысяч евро.

Также пресс-служба Усманова сообщила, что в период с 2022 по 2024 год ряд европейских (в основном немецких) СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать свои утверждения в отношении бизнесмена и подписали письменные обязательства не распространять их. В пользу экс-главы FIE было сделано порядка 30 подобных заявлений.

«Нет никаких доказательств, кроме сплетен и домыслов, распространяемых сомнительными свидетелями. Уважение к правде, человеческому достоинству и точному освещению событий — это основы журналистской этики, грубо нарушенные государственным вещательным каналом», — заявил адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель.

Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования в период с 2008 по 2022 год и добровольно приостановил исполнение президентских полномочий из-за санкций ЕС. На данный момент временно исполняющим обязанности президента является Эммануэль Катсиадакис.