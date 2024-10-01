Алишер Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов выиграл в суде у немецкого телеканала ARD. Предметом иска стали обвинения в коррупции и «судейских манипуляциях» в FIE, прозвучавшие в репортаже скандального журналиста Хайо Зеппельта.

Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространенные немецким телеканалом ARD об Алишере Усманове и якобы имевшей место «системе подкупа судей» в FIE, сообщила пресс-служба российского миллиардера.

Алишер Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012, 2016 и 2021 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования. Весной 2022 г он приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи в связи с санкциями ЕС.

Во время Олимпийских игр в Париже общенациональный немецкий телеканал ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж о фехтовании, в которых журналист Ханс-Иоахим (Хайо) Зеппельт, известный как зачинатель российского допингового скандала, обвинил Усманова и руководство FIE в создании системы «подкупа судей» в этом виде спорта.

Как доказательство масштабных судейских подтасовок в фехтовании Зеппельтом был представлен случай грузинского саблиста Сандро Базадзе. Напомним, главная надежда сборной Грузии по фехтованию на сабле и один из фаворитов Олимпийских игр Базадзе, который не так давно возглавлял мировой рейтинг Международной федерации фехтования (FIE), становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, в 1/8 финала уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15. В своем поражении он обвинил судейство. Однако впоследствии отказался от своих слов.

На сторону FIE встал и отец Сандро Базадзе Мераб, который возглавляет Федерацию фехтованию Грузии. Он опубликовал свою позицию, что «всегда считал и считает, что Международная федерация фехтования принимала исключительно эффективные меры для повышения прозрачности судейства на международных поединках, включая повсеместно применяемую систему видео арбитража и автоматизированную систему отбора судей непосредственно перед началом боя». Базадзе призвал «журналистов и блогеров прекратить использовать этот эмоциональный эпизод из жизни фехтовальщиков для несправедливых и незаслуженных нападок на Международную федерацию фехтования и ее руководство». Поведение сына же он объяснил «психологическим шоком» и «чрезмерным эмоциональным напряжением в связи с проигранным боем на Олимпийских играх».

С официальным опровержением обвинений ARD и Зеппельта выступил и исполняющий обязанности президента FIE Эммануэль Катсиадакис, который в своей статье для Euronews сообщил, что основной источник в репортаже — бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 году и исключенный из судейского списка коллегией судей», а манипуляции со стороны судейства исключены благодаря системе, при которой судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Как сообщила пресс-служба Алишера Усманова, его адвокаты пытались заставить ARD отказаться от своих слов в досудебном порядке. Так, немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие некорректные утверждения ARD, скорректировали свои материалы. Однако ARD от исправлений отказался, и иск был передан в Земельный суд Гамбурга, который признал опубликованные каналом сведения недостоверными и издал судебный запрет, запрещающий их распространение как «недопустимые сообщения, основанные на подозрениях». В случае нарушения судебного запрета представителям ARD грозит штрафу в размере до 250 000 евро или тюремное заключение за каждый эпизод нарушения.

По словам адвоката Усманова Йоахима Штайнхефеля, «в репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением. Незаконный репортаж вписывается в общую клеветническую кампанию против моего клиента — известного филантропа, успешного спортивного руководителя и бывшего бизнесмена, основанную на принципе «богатый россиянин по определению виновен». Уважение к правде, человеческому достоинству и распространению достоверной информации — это основы немецкого кодекса журналистской этики, который был грубо нарушен государственным вещательным каналом».