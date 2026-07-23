Шесть российских саблистов и шпажистов выступят в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Гонконге

Шесть отечественных саблистов и шпажистов выступят в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию.

Саблистки Яна Егорян и Алина Михайлова прошли в данную стадию благодаря рейтингу. Ольга Никитина и Александра Михайлова пробились в 1/32 финала турнира по итогам предварительных соревнований.

На следующем этапе ЧМ Егорян встретится с Вероникой Василевой из Болгарии, Никитина — с француженкой Манон Апити, Александра Михайлова — с Джульет Цзи Минь Хен из Сингапура, а Александра Михайлова — с итальянкой Мануэлой Спикой.

Шпажисты Кирилл Онищук и Георгий Бруев не смогли выйти в 1/32 финала ЧМ. Борьбу за медали продолжат Дмитрий Швелидзе, следующим соперником которого станет хорват Ведран Маркота, и Дмитрий Гусев, который встретится с швейцарцем Алексисом Байярдом.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.