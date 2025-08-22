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22 августа 2025, 12:45

Спасатели смогут добраться до альпинистки Наговициной на пике Победы только через два-три дня

Алина Савинова

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что спасателям потребуется еще минимум два дня, чтобы добраться до застрявшей в районе пика Победы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной.

12 августа 47-летняя спортсменка сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждет помощи. Она застряла на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.

«Спасатели еще не подошли. Они подходят только к 6400 м, лагерю под пиком Важа Пшавела (Западная Победа). Затем подъем на Пшавела. Оттуда еще минимум два дня», — приводит РИА Новости слова Пятницина.

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Наговицину пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Киргизии Алмаз Сарбанов сообщил, что последний раз россиянку видели живой 18 августа.

Источник: РИА Новости
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Наталья Наговицина
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