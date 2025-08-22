Группа спасателей прервала операцию по спасению альпинистки Наговициной из-за погодных условий

Группа спасателей прервала операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, сообщает Федерация альпинизма России.

«Из-за плохих погодных условий и в связи с проблемами со здоровьем у одного из членов группы одна группа спасателей решила вернуться в базовый лагерь», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Отмечается, что группа спасателей планирует продолжить операцию.

Ранее стало известно, что российская альпинистка с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 м в Киргизии, так как сломала ногу на спуске с пика Победы и не может передвигаться.

Также на высоте 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в составе одной группы с Наговициной. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.