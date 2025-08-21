Спасатели продолжают пробиваться к российской альпинистке Наговициной

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин назвал спекуляцией информацию о предполагаемой гибели российской альпинистки Натальи Наговициной.

«Ребята (из спасательной экспедиции) пока двигаются. Сообщают о том, что ее нет в живых? Они, что, видели ее? Это спекуляция. Есть ли реальные шансы ее спасти? Все может быть, как можем судить», — цитирует Пятницина РИА «Новости».

12 августа 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждет помощи на высоте около семи тысяч метров. 13 августа россиянку пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, однако в условиях плохой погоды спасательную операцию пришлось прервать.

18 августа группа иранских альпинистов с дрона сняла порванную палатку, рядом с которой находилась женщина.

По словам пресс-секретаря Минобороны Киргизии Алмаза Сарбанова, при хорошей погоде спасатели доберутся до россиянки на пик Победы примерно через два дня.