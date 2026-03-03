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3 марта, 15:35

Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала на глубину 91 м

Руслан Минаев

Российский фридайвер Алексей Молчанов побил собственный мировой рекорд на международном фестивале подледного фридайвинга «Под лед Байкала» в поселке Листвянка.

«Сегодня 41-кратный чемпион мира и герой документального фильма «Фридайвер» Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi. В ней спортсмен погружается по тросу на глубину и совершает обратный подъем, используя постоянное отягощение. Спортсмен нырнул на глубину 91 м в моноласте», — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Предыдущее достижение Молчанова, установленное два года назад, составляло 90 м.

Другие участники фестиваля также отметились рекордными погружениями. Россиянка Ольга Маркина достигла глубины 50 м в дисциплине «биласты».

Спортсмены из Хорватии Витомир Маричич и Петар Кловар показали результат 66 м в дисциплине погружения по тросу на руках. Их соотечественница Санда Делия обновила свой рекорд, нырнув на глубину 57 м без ласт.

В фестивале принимали участие представители России, Хорватии и Венгрии.

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