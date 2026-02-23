Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Уведомления
Главная
Экстремальные

23 февраля, 19:04

Российских скалолазов допустили до международных турниров в нейтральном статусе

Алина Савинова

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

На заседании World Climbing, прошедшем 10-11 февраля в Турине (Италия), было принято решение о восстановлении статуса федераций России и Белоруссии, членство которых было приостановлено в марте 2022 года.

При этом отмечается, что российские и белорусские атлеты могут участвовать в международных соревнованиях только в соответствии с политикой нейтральных спортсменов. Проведение международных турниров на территории России и Белоруссии по-прежнему запрещено.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
ЧМ-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля
В ФРГ заявили о снятии с повестки вопроса использования активов РФ для Украины
Мишустин указал на рост ВВП, несмотря на санкции и попытки мешать России извне
Сын сбежавшего банкира, стал звездой в Норвегии. Кто такой Никита Хайкин — вратарь главой сенсации ЛЧ «Буде-Глимт»
Число погибших при атаке ВСУ на завод в Смоленской области увеличилось до семи
Главные провалы и скандалы Олимпиады-2026: «СЭ» собрал все в одной статье
Популярное видео
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте
Валуев о бойкоте зарубежных стран Паралимпиады-2026: «Своими действиями они не могут повлиять на участие наших спортсменов»
Ротенберг: «Мы великая хоккейная держава. Будем претендовать только на первое место»
Ротенберг — о серебре Филиппова на Олимпиаде-2026: «Читал в газете»
Антироссийский демарш накануне Паралимпиады: восемь стран хотят испортить церемонию открытия в Вероне
Тардиф надеется, что в 2030 году российские хоккеисты выступят на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Коста-Рике убили известного американского серфингиста Курта ван Дайка

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости