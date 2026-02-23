Российских скалолазов допустили до международных турниров в нейтральном статусе

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

На заседании World Climbing, прошедшем 10-11 февраля в Турине (Италия), было принято решение о восстановлении статуса федераций России и Белоруссии, членство которых было приостановлено в марте 2022 года.

При этом отмечается, что российские и белорусские атлеты могут участвовать в международных соревнованиях только в соответствии с политикой нейтральных спортсменов. Проведение международных турниров на территории России и Белоруссии по-прежнему запрещено.