Олимпиада 2026
Ски-альпинизм
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Ски-альпинизм

ОИ Милан Кортина 2026

21 февраля, 15:00

Ски-альпинист Филиппов: «Наконец-то осознал, что я заслужил эту медаль Олимпиады»

Ана Горшкова
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что заслужил олимпийскую медаль.

«Наконец-то осознал, что я заслужил эту медаль. Удача была на моей стороне. Везет тому, кто везет», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

23-летний спортсмен принес России первую медаль на Олимпийских играх в Италии. Ранее Филиппов заявил, что планирует в следующем сезоне попробовать свои силы в биатлоне.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Савелий Коростелев и&nbsp;Йоханнес Клебо: марафон / масс-старт 21&nbsp;февраля на&nbsp;Олимпиаде 2026.Коростелев в борьбе за первую медаль, Клебо идет за шестым золотом Милана: онлайн-трансляция марафона на Олимпиаде-2026
Источник: https://t.me/filippov_nikita11/1045
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада
Никита Филиппов

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года
Над территорией России за ночь сбили 17 украинских беспилотников
Сын сбежавшего банкира, стал звездой в Норвегии. Кто такой Никита Хайкин — вратарь главой сенсации ЛЧ «Буде-Глимт»
Главные провалы и скандалы Олимпиады-2026: «СЭ» собрал все в одной статье
Стало известно о предложении сдаться польским наемникам ВСУ в Димитрове
Медведь напал на сноубордиста в Башкирии
Популярное видео
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Экс-защитник «Зенита» Мейра выразил надежду, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в еврокубках
Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте
Валуев о бойкоте зарубежных стран Паралимпиады-2026: «Своими действиями они не могут повлиять на участие наших спортсменов»
Ротенберг: «Мы великая хоккейная держава. Будем претендовать только на первое место»
Ротенберг — о серебре Филиппова на Олимпиаде-2026: «Читал в газете»
Антироссийский демарш накануне Паралимпиады: восемь стран хотят испортить церемонию открытия в Вероне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Филиппов планирует выступить в биатлоне

Сборная Франции по ски-альпинизму победила в смешанной эстафете на Играх-2026

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости