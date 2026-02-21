Ски-альпинист Филиппов: «Наконец-то осознал, что я заслужил эту медаль Олимпиады»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что заслужил олимпийскую медаль.

«Наконец-то осознал, что я заслужил эту медаль. Удача была на моей стороне. Везет тому, кто везет», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

23-летний спортсмен принес России первую медаль на Олимпийских играх в Италии. Ранее Филиппов заявил, что планирует в следующем сезоне попробовать свои силы в биатлоне.

