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Филиппов: «Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года»

Павел Лопатко

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — написал 23-летний спортсмен в своем Telegram-канале.

Никита Филиппов.«Папа с утра написал: «Это твоя тема». Эксклюзивное интервью Никиты Филиппова

Филиппов завоевал серебро Игр-2026 в финальной спринтерской гонке в ски-альпинизме. Первым стал испанец Ориоль Кардона Колл, третьим — француз Тибо Ансельме. Россиянин выступал в нейтральном статусе.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 22&nbsp;февраля.США обыграли Канаду в финале, Непряева вне топ-10 в марафоне, церемония закрытия. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

Источник: Telegram-канал Никиты Филиппова
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