Решение по РУСАДА может быть вынесено при новом президенте ВАДА

Решение о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть принято на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщил председатель комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор. Заседание пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации.

Ранее стало известно, что ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами ВАДА было отправлено в 8 октября.

— Я не думаю, что у нас будет достаточно времени, — приводит ТАСС слова Тейлора. — Но если это так, если дело будет продвигаться, — причем я подчеркиваю «если», потому что не знаю, каковы будут выводы, — то, возможно, потребуется специальное заседание исполкома. На данный момент мы все еще ждем, чтобы получить ответ, но я подозреваю, что этого перед исполкомом в Катовице не произойдет.