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Комиссия спортсменов МОК недовольна решением CAS смягчить санкции в отношении России

15:50
Флаги МОК и России. Фото AFP
Флаги МОК и России. Фото AFP
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Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выразила недовольство тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил смягчить санкции в отношении российского спорта.

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В заявилении комиссии, которое приводится в Twitter Athlete365, говорится, что спортсмены МОК разочарованы тем, что рекомендации ВАДА о четырехлетних санкциях не были утверждены.

Ранее в CAS отметили, что смягчили наказание в соответствии с соразмерностью и необходимостью осуществить культурные изменения в России, а также с целью поощрить следующее поколение российских спортсменов к участию в чистом международном спорте.

В четверг, 17 декабря, CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.

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