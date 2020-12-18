Комиссия спортсменов МОК недовольна решением CAS смягчить санкции в отношении России

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выразила недовольство тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил смягчить санкции в отношении российского спорта.

В заявилении комиссии, которое приводится в Twitter Athlete365, говорится, что спортсмены МОК разочарованы тем, что рекомендации ВАДА о четырехлетних санкциях не были утверждены.

Ранее в CAS отметили, что смягчили наказание в соответствии с соразмерностью и необходимостью осуществить культурные изменения в России, а также с целью поощрить следующее поколение российских спортсменов к участию в чистом международном спорте.

В четверг, 17 декабря, CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.