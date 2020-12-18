«Катастрофический удар по чистым спортсменам»: иностранные СМИ негодуют после решения CAS по России
Как любой компромисс, решение CAS, по сути, не устроило ни одну из сторон. Российские чиновники недовольны тем, что вина страны в подделке электронной базы данных, по сути, признана. И именно поэтому нас на два года оставили без флага на крупных соревнованиях, РУСАДА отстранили и наложили крупный штраф, а всем госчиновникам запретили посещать Олимпиады.
В остальном мире тоже негодуют: ведь россияне сохранили право выступать в прежнем объеме. Британский велогонщик, олимпийский чемпион Рио-2016 по велоспорту Каллум Скиннер метко назвал решение CAS «ребрендингом» — россиян просто переименовали в нейтральных атлетов, а по сути, они сохранили все те же права. Скиннер категорически не согласен с тем, что спортсмены смогут выступать, не доказывая специально, что они «чистые». «Величайший допинговый скандал в истории так и остался безнаказанным», — заключил британец.
Зеппельт: на форме нейтральных атлетов может быть написано «Россия» — невероятно
Согласны со своим спортсменом и британские СМИ. Guardian делает акцент на том, что требуемый ВАДА четырехлетний срок дисквалификации был сокращен вдвое. И тут же приводит слова главы Американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгерта.
— Слабое решение, которое ограбило спорт и чистых спортсменов, — заявил Тайгерт. —Снова избежать полноценной ответственности за все совершенные преступления, получить наказание гораздо меньше требуемого... Это катастрофический удар по чистым спортсменам и целостности мирового спорта.
Интересную деталь подметил наш давний «друг», журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт. В решении CAS ведь действительно написано: если на форме спортсмена есть надпись «Россия», то он может ее оставить, просто поставить рядом надпись «нейтральный спортсмен» не меньшего размера.
— На форме нейтральных атлетов может быть написано «Россия» — невероятно! —возмутился Зеппельт. — Все как в Пхенчхане-2018, когда свое дружественное отношение к России продемонстрировал МОК.
Характерно, что накануне решения Зеппельт сделал очередное интервью с информатором Виталием Степановым. Ничего нового тот сообщить уже не мог, но в преддверии санкций его слова пришлись явно в тему. Видимо, наказание ожидалось куда более суровым, чем получилось в итоге.
В квалификационном турнире играет сборная России, на чемпионате мира — нейтральная
«Конец многолетней битвы России с антидопинговыми регуляторами», — так охарактеризовал решение CAS обозреватель New York Times Тарик Панджа. И он абсолютно прав: если ничего форс-мажорного не случится, через два года наша страна полностью восстановится в правах в мировом спортивном сообществе. И произойдет это спустя целых пять лет с начала той самой «битвы» в 2015-м.
— Непонятно, почему панель из трех арбитров приняла решение снизить срок наказания России, при том, что она в целом согласилась с аргументами ВАДА, — подметил Панджа. —Арбитры, кстати, подчеркнули, что их решение не является оправданием России и поведения российских чиновников и деятельности РУСАДА.
Кстати, New York Times попыталась вникнуть и в детали: в какой форме и статусе россиянам все-таки позволено будет выступать на чемпионатах мира. Особенно интересно, что делать с командными турнирами — чемпионатами мира по футболу и хоккею.
Так, например, международная федерация хоккея подтвердила, что наша команда может участвовать в ближайшем чемпионате мира, но в нейтральном статусе — то есть без флага и гимна. Но при этом форма команды может быть выполнена в цветах национального флага и на ней даже позволено написать «Россия».
А еще парадокс: в отборочных и квалификационных турнирах, скажем, по футболу будет по-прежнему играть сборная России. А на чемпионате мира она вдруг превратится в нейтральную команду. Американский журналист не видит в этом никакой логики. Да и, честно говоря, мы тоже.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю