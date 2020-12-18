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Допинг

«Катастрофический удар по чистым спортсменам»: иностранные СМИ негодуют после решения CAS по России

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 10:30
Болельщицы сборной России. Фото Reuters Иностранные СМИ — о решении CAS по России. Иностранные СМИ — о решении CAS по России.
Болельщицы сборной России. Фото Reuters
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить россиянам в ближайшие два года выступать под собственным флагом было воспринято ведущими мировыми СМИ очень негативно. Они считают, что Россию наказали слишком мягко.
Сборная России под нейтральным флагом на&nbsp;Олимпиаде-2018 в&nbsp;Пхенчхане.Россия без флага на две Олимпиады. Все могло быть еще хуже

Как любой компромисс, решение CAS, по сути, не устроило ни одну из сторон. Российские чиновники недовольны тем, что вина страны в подделке электронной базы данных, по сути, признана. И именно поэтому нас на два года оставили без флага на крупных соревнованиях, РУСАДА отстранили и наложили крупный штраф, а всем госчиновникам запретили посещать Олимпиады.

В остальном мире тоже негодуют: ведь россияне сохранили право выступать в прежнем объеме. Британский велогонщик, олимпийский чемпион Рио-2016 по велоспорту Каллум Скиннер метко назвал решение CAS «ребрендингом» — россиян просто переименовали в нейтральных атлетов, а по сути, они сохранили все те же права. Скиннер категорически не согласен с тем, что спортсмены смогут выступать, не доказывая специально, что они «чистые». «Величайший допинговый скандал в истории так и остался безнаказанным», — заключил британец.

Зеппельт: на форме нейтральных атлетов может быть написано «Россия» — невероятно

Согласны со своим спортсменом и британские СМИ. Guardian делает акцент на том, что требуемый ВАДА четырехлетний срок дисквалификации был сокращен вдвое. И тут же приводит слова главы Американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгерта.

Слабое решение, которое ограбило спорт и чистых спортсменов, заявил Тайгерт. Снова избежать полноценной ответственности за все совершенные преступления, получить наказание гораздо меньше требуемого... Это катастрофический удар по чистым спортсменам и целостности мирового спорта.

Иностранные СМИ - о решении CAS по России.
Иностранные СМИ — о решении CAS по России.

Интересную деталь подметил наш давний «друг», журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт. В решении CAS ведь действительно написано: если на форме спортсмена есть надпись «Россия», то он может ее оставить, просто поставить рядом надпись «нейтральный спортсмен» не меньшего размера.

На форме нейтральных атлетов может быть написано «Россия» невероятно! возмутился Зеппельт. Все как в Пхенчхане-2018, когда свое дружественное отношение к России продемонстрировал МОК.

Характерно, что накануне решения Зеппельт сделал очередное интервью с информатором Виталием Степановым. Ничего нового тот сообщить уже не мог, но в преддверии санкций его слова пришлись явно в тему. Видимо, наказание ожидалось куда более суровым, чем получилось в итоге.

Россия&nbsp;&mdash; в&nbsp;моем сердце: девиз болельщиков и&nbsp;спортсменов на&nbsp;Олимпиаде-2018, которую сборная провела в&nbsp;нейтральном статусе.Что такое нейтральный статус? К чему приговорил Россию спортивный арбитраж

В квалификационном турнире играет сборная России, на чемпионате мира — нейтральная

«Конец многолетней битвы России с антидопинговыми регуляторами», — так охарактеризовал решение CAS обозреватель New York Times Тарик Панджа. И он абсолютно прав: если ничего форс-мажорного не случится, через два года наша страна полностью восстановится в правах в мировом спортивном сообществе. И произойдет это спустя целых пять лет с начала той самой «битвы» в 2015-м.

Непонятно, почему панель из трех арбитров приняла решение снизить срок наказания России, при том, что она в целом согласилась с аргументами ВАДА, подметил Панджа. Арбитры, кстати, подчеркнули, что их решение не является оправданием России и поведения российских чиновников и деятельности РУСАДА.

Иностранные СМИ — о решении CAS по России.
Иностранные СМИ — о решении CAS по России.

Кстати, New York Times попыталась вникнуть и в детали: в какой форме и статусе россиянам все-таки позволено будет выступать на чемпионатах мира. Особенно интересно, что делать с командными турнирами — чемпионатами мира по футболу и хоккею.

Так, например, международная федерация хоккея подтвердила, что наша команда может участвовать в ближайшем чемпионате мира, но в нейтральном статусе — то есть без флага и гимна. Но при этом форма команды может быть выполнена в цветах национального флага и на ней даже позволено написать «Россия».

А еще парадокс: в отборочных и квалификационных турнирах, скажем, по футболу будет по-прежнему играть сборная России. А на чемпионате мира она вдруг превратится в нейтральную команду. Американский журналист не видит в этом никакой логики. Да и, честно говоря, мы тоже.

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