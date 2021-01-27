Губерниев потребовал объяснений от Шубенкова, которого подозревают в применении допинга

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о положительном допинг-тесте российского легкоатлета Сергея Шубенкова.

— Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид — это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от федерации легкой атлетики, тренеров. Шубенков — символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно. И давайте забудем про провокации — про неизвестно как попало.

Когда наши спортсмены, доктора, тренеры научатся быть профессионалами? Никто уже не поверит в какую-то случайность. Все рассмеются и скажут: «русские, вы проклятые допингисты!» А каком восстановлении федерации легкой атлетики может идти речь?

Сережа Шубенков, я прошу тебя, объясни!

По данным «СЭ», чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков действительно сдал положительную пробу. Однако на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться. Подробнее об этой истории можно прочитать — здесь.

(Константин Колмаков)