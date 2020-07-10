Глава РУСАДА проведет пресс-конференцию в связи с обвинениями в коррупции

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус публично ответит на обвинения в коррупции и финансовых злоупотреблениях сегодня в 15.00 во время онлайн-конференции.

В четверг вечером телеграм-канал «Постправда» обнародовал сообщение о том, что у правоохранительных органов якобы имеются претензии к руководителю негосударственной структуры. Канал утверждает, что Ганус мог присвоить порядка 57 миллионов рублей за 2018 год и 53 миллионов рублей за 2019 год.

— Уже установлены факты фальсификации подписей контрагентов, связанных с Ганусом, — пишет «Постправда». — В организации процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности, а по договорам оказания услуг среди подрядчиков и контрагентов РУСАДА постоянно фигурировали юридические лица, среди учредителей которых были как родственники Гануса, так и он сам.

Сам гендиректор назвал происходящее «атакой на независимость РУСАДА» и сегодня подробно пояснит свою позицию. (Наталья Марьянчик).