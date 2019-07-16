Артем Сильченко: "Уезжать из России не хочется, но, вероятно, придется"

Победитель чемпионата мира World High Diving Federation, а также Мировой серии Red Bull Cliff Diving Артем Сильченко дал интервью "СЭ", в котором рассказал о подготовке к чемпионату мира по водным видам спорта, доходах хайдайверов и противоречениях с организаторами Мировой серии из-за Крыма.

– У вас есть другая работа?

– Работа была всякая. Я вот недавно несколько месяцев таксистом покатался. Надо же как-то семью кормить. Почему бы и нет? Такая же работа, как и остальные. Спорт, конечно, приносит определенные расходы.

– В такси вас узнавали? Какая реакция, что признают в вас чемпиона мира?

– Ну, я же не представляюсь: "Здравствуйте, я ваш водитель". Но раз пять было. Фотографировались, радовались. И ехали дальше. Многие хайдайверы также работают в шоу. Я от них отказался – во-первых, в связи со спортом, во-вторых, после рождения детей. Но сейчас подумываю вернуться к истокам.

– В Китай?

– Круизные лайнеры на Карибах. Работа есть. Артистам моего класса не очень сложно найти работу. Уезжать из России не хочется, но, вероятнее всего, придется. (Дмитрий Кузнецов)

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