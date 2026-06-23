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Россиянка Шмелева взяла бронзу на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду

Алина Савинова

Российская прыгунья в воду Екатерина Шмелева стала бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров 2026 года.

В соревнованиях с трехметрового трамплина среди юниоров до 15 лет спортсменка набрала 370,45 балла. Ее соотечественница Маргарита Кувшинова с результатом 367,2 балла заняла четвертое место.

Ранее во вторник россиянин Мирослав Киселев завоевал бронзу на юниорском чемпионате Европы в прыжках с метрового трамплина. 22 июня сборная России в составе Киселева, Надежды Трифоновой, Ильи Надеева и Александры Кедриной выиграла золото в смешанных командных соревнованиях.

Юниорский чемпионат Европы проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 28 июня. Российские спортсмены выступают на нем с национальной символикой.

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