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Киселев выиграл золото на юниорском чемпионате Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Алина Савинова

Россиянин Мирослав Киселев одержал победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

Спортсмен набрал 506,45 балла по итогам выступления. Вторым стал украинец Назарий Кононенко (476,45 балла), третьим — представитель Нидерландов Иван Александров (458,80). Еще один россиянин Егор Дмитриев занял четвертое место (427,85).

Ранее Киселев также завоевал бронзу в прыжках с метрового трамплина и выиграл золото в составе сборной России в смешанных командных соревнованиях.

Юниорский чемпионат Европы завершится 28 июня. Российские спортсмены выступают на нем с национальной символикой.

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