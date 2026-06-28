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Сегодня, 21:06

Российские прыгуны в воду выиграли общий зачет юниорского чемпионата Европы

Алина Савинова

Россияне с девятью золотыми медалями заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет в Будапеште (Венгрия).

Всего спортсмены из России завоевали 17 наград, что также стало лучшим результатом соревнований. Помимо девяти золотых медалей, на счету россиян шесть серебряных и две бронзовые награды.

Вторыми в медальном зачете стали немцы (5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды), третьими — украинцы (3-3-8).

Российские спортсмены выступали на турнире в Будапеште с флагом и гимном.

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