Российские прыгуны в воду выиграли общий зачет юниорского чемпионата Европы

Россияне с девятью золотыми медалями заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет в Будапеште (Венгрия).

Всего спортсмены из России завоевали 17 наград, что также стало лучшим результатом соревнований. Помимо девяти золотых медалей, на счету россиян шесть серебряных и две бронзовые награды.

Вторыми в медальном зачете стали немцы (5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды), третьими — украинцы (3-3-8).

Российские спортсмены выступали на турнире в Будапеште с флагом и гимном.