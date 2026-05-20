Киселев в 14 лет стал чемпионом России по прыжкам в воду

Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду.

По итогам шести прыжков с 10-метровой вышки спортсмен набрал 459,75 балла.

Второе место занял Сандро Рогава с 457,95 балла. Третьим стал Никита Шлейхер с 455,50 балла.

У женщин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова, второе место заняли Виталия Королева и Мария Полякова, третье — Кристина Айдарова и Елизавета Кузина.

Соревнования проходили в Казани с 15 по 20 мая.

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